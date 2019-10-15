منذ زواجها المثير للجدل.. أنغام تشعل المواقع للمرة الأولى برفقة ولديها

نشرت الفنانة المصرية أنغام، عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام”، صورة جديدة لها. ولفتت الأنظار من خلالها بسبب ظهورها برفقة ولديها. وهو ما أطلق موجة من التعليقات التي تناولت حياتها الشخصية.



واستعاد الصورة عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات.

واشار بعض المتابعين إلى أن الصورة قديمة فيما رأى آخرون أن أنغام عادت أخيراً للاهتمام بأولادها. وركز فريق ثالث على الشبه بين الفنانة وبين الولدين واعتبروا أنهما نسخة طبيعية عنها.



ويأتي هذا على خلفية الجدل الكبير الذي أثير حولها بعد إعلان زواجها من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم مع ما تلا ذلك من خلافات بين الأخير وبين زوجته والدة طفليه ومن هجوم ابن أنغام الأكبر عليه ثم هدوء الجبهة بينهما.

ويشار إلى أن الفنانة نشرت ايضاً عبر الخاصية نفسها تعليقاً مثيراً للجدل لإحدى صفحات معجبيها. وجاء فيه: “نرجع نقول أنغام ما عندهاش جمهور أنغام عندها شعب”.