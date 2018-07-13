منشور ريهانا عبر “انستقرام” يفسر سر مشاجرتها المحتدمة مع حسن جميل

بعد أن فوجئت النجمة ريهانا بتسريب صور مشاجرتها مع حبيبها رجل الأعمال السعودي حسن جميل، قررت أن تعلق بنفسها على الواقعة

شاهد أيضاً: صور جدال حاد بين ريهانا وحبيبها السعودي حسن جميل على الشاطئ في المكسيك ورغم أن الثنائي ريهانا وحسن جميل لم يعترفا أبداً بشكل علني بعلاقتهما، إلا أن صاحبة أغنية Monster نشرت تعليقاً عبر “انستقرام” بعد أن أصبح خبر مشاجرتها الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: layalina.com

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