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منع سهيلة بن لشهب من السفر إلى مصر.. والسبب؟

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سهيلة بن لشهب

رفضت وزارة الثقافة الجزائرية مساعدة ودعم الفنانة سهيلة بن لشهب في الحصول على تأشيرة لتستطيع السفر إلى القاهرة، لإستلام جائزة أفضل فنانة عربية شابة لعام 2019، وهو الأمر الذي دفع بالمحبين إلى طرح علامات استفهام عدة بحسب ما ذكر موقع “لها”.
وقد أطلق الجمهور هاشتاغ “كلنا سهيلة” الذي تحول إلى ترند على قائمة المواضيع الأكثر تداولا في الجزائر، وذلك دعما لفنانتهم المحبوبة.

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