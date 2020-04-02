منه شلبي فى أول فيلم عربي يُعرض مجانًا علي منصة «فيسبوك ووتش»

أعلنت شركة “ريد ستار” للإنتاج السينمائي عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك ، أنها تستعد لإطلاق الفيلم العربي”نوّارة” للفنانة المصرية”منه شلبي”على منصة Facebook Watch“فيسبوك ووتش” ليتمكن الجمهور من مشاهدته مجانًا،
وذلك تضامنًا مع حملة(#خليك _في _البيت )التي أُطلقت منذ أسابيع قليله بهدف الحد من إنتشار فيروس كورونا، ليصبح أول فيلم عربي يُعرض على المنصة بشكل مجانى، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 أبريل.
نوارة أول فيلم روائي طويل أنتجته #ريد_ستار اللي بتحتفل بمرور ٤ سنين على عرضه في السينمات
#نوارة أول فيلم روائي طويل أنتجته #ريد_ستار اللي بتحتفل بمرور ٤ سنين على عرضه في السينمات، نوارة هيكون موجود قريب على Facebook Watch ببلاش .. انتظرونا 😉 #خليك_في_البيت #سوا_بالبيت Hala Afaf Khalil Menna Shalaby منة شلبي Mahmoud Hemida – محمود حميدة شيرين رضا – Shereen Reda Amir Salah El Deen Facebook
Posted by Red Star Films on Wednesday, April 1, 2020
والجدير بالذكر حصول فيلم نوّارة على أكثر من 19 جائزة خلال جولته بالمهرجانات السينمائية العالميه، و قد فازت النجمه منة شلبي بجائزة أفضل ممثلة عند دورها في الفيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي.