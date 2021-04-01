تعرضت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، لموجة من الانتقادات بعد مشاركتها بصورة جديدة لها عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

وظهرت منى السابر في الصورة في احد المطاعم وعلقت كاتبة: “كن طريا ما يكفي للانحناء امام العاصفة”.

غير ان صورة منى السابر اثارت موجة من الانتقادات ضدها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “هذا شكل وحده عليها قضية وتعبانة نفسها والله حرام اللي انظلمت حلا حبيبتي” و “خافي الله في بنتك متاكدة انك تنامي الليل براحة نفس”.

وكانت ​منى السابر قد كشفت مؤخرا​ حقيقة الأخبار المتداولة عن زواجها، مشيرة الى أنها مجرد شائعات.

وأوضحت أن ما قالته سابقاً في دردشة مع متابعيها، هو أنها لن ترفض الزواج، في حال إلتقت بالرجل المناسب.

وأضافت في مقطع فيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أنها غير متزوجة حالياً ولو كانت كذلك لعرضت الخواتم وغير ذلك.وتفاعل المتابعون مع فيديو منى،