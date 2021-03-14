لأكثر من 18 عاماً لم يلتقِ النجم أحمد حلمي مع زوجته النجمة منى زكي، في أي عمل فنّي إذ إنّ آخر عمل سينمائي جمعهما كان فيلم «سهر الليالي» الذي عرض في مطلع العام 2003، والذي شاركهما في بطولته العديد من النجوم وقتها كان أبرزهم شريف منير، وعلا غانم، وجيهان فاضل، وخالد أبو النجا، وحنان ترك، وفتحي عبد الوهاب، وكل من النجمين الراحلين الفنان سامي العدل، والفنانة رجاء الجداوي، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة.

وكشفت الفنانة منى زكي عن سبب عدم مشاركتها مع أحمد حلمي في أعمال فنّية في السنوات الأخيرة مُوَضِّحة أنّ السبب في ذلك يرجع لوجود دراما حقيقة من نوع خاص بينها وبين حلمي في المنزل، ووجود فيلم حقيقي يجمعهما بصفة دورية، وذلك بطريقة كوميدية في سياق إعلان جديد لأحدي الشركات المُصنعة للهواتف الذكية.

حيث شاركت منى زكي جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو من إعلانها الأخير مع أحمد حلمي، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وعلقت قائلة: “عارفين ليه أنا وحلمي معملناش فيلم مع بعض لحد دلوقتي؟ عشان في البيت كل يوم في فيلم، ولا أيه يا حلمي، كل لقطة فيلم”.

وعلى الصعيد الفني، شاركت الفنانة منى زكي البرومو التشويقي لمسلسلها الجديد «لعبة نيوتن»، بعدما قررت الشركة المنتجة تغيير اسمه بدلًا من «تقاطع طرق»، وهو العمل المقرر أن تنافس به ضمن المائدة الرمضانية 2021، والذي تعود من خلاله بعد غياب دام 4 سنوات، ويتبقى لها فقط 8 أيام تصوير وتنتهي من العمل كاملًا.

ويشاركها البطولة الفنان محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، إخراج تامر محسن، مشرف على الإنتاج محمد سري وإنتاج سعدي جوهر. وتدور أحداث مسلسل لعبة نيوتن في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

يُذكر أنّ آخر الأعمال السينمائية للفنانة منى زكي، كانت من خلال «الصندوق الأسود»، والذي جرى رفعه من دور العرض، بسبب ضعف الإيرادات، حيث تجسّد منى زكي شخصية سيدة تُدعى «ياسمين»، حيث تفاجأ باقتحام مجهولين منزلها لسرقة شيء ما منه، وعلى إثر ذلك تبذل محاولات مضنية للفرار منهما بلا جدوى.