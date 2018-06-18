منى عبدالغني: لو عاد بي الزمن لن أعود لطليقي الأول أو الثاني.. ما هو شرطها لحضور طليقها فرح ابنتهما!!

قالت الفنانة منى عبد الغني، إنها في حال كانت مسئولة عن الإعلام لأختارت أن توقف الإعلامي بقناة الشرق الإخوانية معتز مطر، لافتة إلى أنه لو عاد بها الزمن لن تعود لطليقها الأول أو الثاني.



وأكدت خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أنها رفضت التمثيل بالباروكة، وتترك لكل ممثلة مثل صابرين الحرية الشخصية في اختيار ما يتفق مع قناعاتها.



