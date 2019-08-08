منى هلا ب ” لوك جديد ” يثير الجدل بين متابعيها

نشرت الفنانة المصرية الشابة ” منى هلا ” صورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” بلوك جديد وصادم بالنسبة لمتابعيها وجمهورها .

حيث قامت بقص شعرها بشكل كبير .. وظهرت بالصور مع مصففة شعرها .

وتظهر بالصورة الأولى قبل أن تقوم بقص شعرها وكتبت قائلة : ” آية هتقصلى شعرى على الناشف و هوريكم النتيجة لما نخلص ” .

ثم نشرت صورة بعد الانتهاء من قص شعرها وعلقت عليها قائلة : ” الواحد بيحلق بيحس انه إنسان جديد شكرا يا أية على القصة الجميلة دي واليوم الحلو ” .

وانقسم جمهور الفنانة منى هلا ومتابعيها بين مؤيد ومعجب باللوك الجديد وبين معرض له .. فالبعض أحبه وتغزل فيها من خلال التعليقات بينما رأى البعض الآخر أن اللوك لا يليق بها وجاءت بعض التعليقات التي تسخر من شكلها .