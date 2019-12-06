منى هلا تصدم متابعيها متنكرة بهيئة رجل

نشرت الممثلة المصرية ​منى هلا​، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه متنكرة على هيئة رجل، بشعر قصير ولحية خفيفة ممازحة متابعيها.

وعلقت منى هلا، على الفيديو بطريقة كوميدية قائلة: “شكل هيثم ابن خالتي بالظبط والله .. كل شوية فراس يقلبنى حد تانى تعبت”.



من جهة أخرى، تواصل منى هلا تصوير دورها في مسلسل “ليالي الشمال” مع الممثل فراس إبراهيم حيث شاركت متابعيها بنشر فيديو لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد. الجدير كره أن المسلسل يتم تصويره بين السويد ولبنان. وتدور قصته حول اللاجئين السوريين في أوروبا، وهو من تأليف وإخراج عماد النجار، وبطولة باسم مغنية، فراس إبراهيم، مازن معظم، زيد السيد، ليث مفتي.