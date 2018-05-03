من أقرب شخص إلى فارس كرم: هيفاء وهبي أو مايا دياب !

كشف النجم فارس كرم عن العلاقة الوطيدة التي تربطة بالنجمة هيفاء وهبي وقال: هيفاء وهبي التي اتّهموها بسرقة الأفكار في كليبها الجديد، “خط أحمر”. وهي من أذكى العالم ومن أطيب العالم ومن أنضف العالم”

وأضاف بحسب موقع “مشاهيري”: “هيفا أقرب شخص على قلبي”. وحين سأل عمن أقرب إليه هيفاء أو مايا دياب قال: ” نعم هيفاء أقرب من مايا دياب” مؤكدا أنّه يحبّ دياب كثيرا.



وأكمل فارس: “هيفاء التي سبحت تحت المياه بحالة مزرية، أصبحت نجمة “غصبن عن اللي ما بيريد. فتحت الباب على كتير هيفاوات وسكّرت وراها ما حدا قدر يعمل هيفا…” وأشار بدوره إلى أنّها تمتلك كلّ المقوّمات التي تخوّلها أن تكون فنانة من شكل جميل وأغاني جميلة و”شطارة” على المسرح”.