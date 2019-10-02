من داخل غرفة العمليات .. آيتن عامر عن والدتها : ” ماما بتعمل عملية كبيرة .. ادعولها “

نشرت الفنانة المصرية ” آيتن عامر ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورا من داخل غرفة العمليات في أحد المستشفيات .

ظهرت آيتن في الصور برفقة زوجها ” محمد عز العرب ” وأختها الفنانة ” وفاء عامر ” مع والدتها والتي تجري عملية جراحية اليوم .

وكتبت آيتن عامر في تعليقها على الصور قائلة : ” ماما بتعمل عملية كبيرة دلوقتى وهتعمل عملية تانية كمان ١٠ أيام .. من فضلكوا ادعولها تقوم بالسلامة ” .

وتابعت : ” اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء .. اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض وارزقها الشفاء العاجل ” .

وتفاعل عددا كبيرا من متابعي ومحبي آيتن عامر ونجوم الوسط الفني على الصور متمنيين لوالدتها دوام الصحة والشفاء العاجل .