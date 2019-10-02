من داخل غرفة العمليات .. آيتن عامر عن والدتها : ” ماما بتعمل عملية كبيرة .. ادعولها “

نشرت الفنانة المصرية ” آيتن عامر ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورا من داخل غرفة العمليات في أحد المستشفيات .
ظهرت آيتن في الصور برفقة زوجها ” محمد عز العرب ” وأختها الفنانة ” وفاء عامر ” مع والدتها والتي تجري عملية جراحية اليوم .
وكتبت آيتن عامر في تعليقها على الصور قائلة : ” ماما بتعمل عملية كبيرة دلوقتى وهتعمل عملية تانية كمان ١٠ أيام .. من فضلكوا ادعولها تقوم بالسلامة ” .
وتابعت : ” اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء .. اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض وارزقها الشفاء العاجل ” .
وتفاعل عددا كبيرا من متابعي ومحبي آيتن عامر ونجوم الوسط الفني على الصور متمنيين لوالدتها دوام الصحة والشفاء العاجل .
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ماما بتعمل عملية كبيرة دلوقتى و هتعمل عملية تانية كمان ١٠ ايام من فضلكوا ادعولها تقوم بالسلامة اللهم ما عجز عنة الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض و ارزقها الشفاء العاجل 🙏🏼