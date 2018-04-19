من هم أبرز ضحايا برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2018؟

كشفت تقارير صحفية، مؤخرا، عن أهم الفنانين، الذين وقعوا ضحايا في برنامج المقالب الجديد، الذي صوره رامز جلال للعرض خلال شهر رمضان هذا العام.

وبحسب مجلة “الشباب” المصرية، فإن من بين ضحايا البرنامج، المطربة شيرين عبد الوهاب، والممثلات غادة عبد الرازق، وريهام عبد الغفور، وياسمين صبري، والممثلان أحمد آدم، وكريم فهمي.

ومن نجوم الرياضة الذي وقعوا ضحايا في البرنامج، والذي سيعرض عبر شاشة قناة “إم بي سي” السعودية، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، حسام البدري، وعبد الله السعيد، وعبد الناصر زيدان، وشريف إكرامي.

كما نفت المجلة أن البرنامج الجديد سيحمل اسم “رامز تحت الثلج” أو”الدب الروسي”، وأن اسمه الصحيح هو “رامز تحت الصفر”.

وأوضحت أن الصورة المنتشرة لرامز جلال وسط الثلوج ليست من برنامجه “رامز تحت الصفر”، وإنما هي صورة قديمة له، تم التقاطها منذ حوالي 9 سنوات، أثناء تصويره لإحدى حلقات برنامج “رامز حول العالم”، من العاصمة الروسية موسكو.

ويعتبر برنامج “رامز تحت الصفر”، هو البرنامج الثامن لرامز جلال في مجال المقالب، بعد برامج “رامز قلب الأسد”، و”رامز ثعلب الصحراء”، و”رامز عنخ آمون”، و”رامز قرش البحر”، و”رامز واكل الجو”، و”رامز بيلعب بالنار”، و”رامز تحت الأرض”.