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من وراء إنتشار صورة الراحل فاروق الفيشاوي في المستشفى؟

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تداول ​رواد مواقع التواصل الإجتماعي​، صورةً، زعموا أنها للممثل الراحل، ​فاروق الفيشاوي​، راقداً في المستشفى، في آخر أيام حياته، وقد بدى كمّي التعب والإنحلال الجسدي عليه.
تبين لاحقاً أن هذه الصورة مركبة وغير حقيقية، وقد قام أحد الأشخاص، وقد وضع رأس الفيشاوي على جسد رجل مريض، على تطبيق ​الفوتوشوب​.

حضور الفيشاوي إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أكد أن الصورة فوتوشوب، نسبة لاختلاف الشكل بين الصورتين.

يذكر أن فاروق الفيشاوي كان يتلقى علاجه في المنزل قبل أسابيع من وفاته، لكنه نقل الى المستشفى بعد تردي وضعه الصحي بشكل مفاجئ، ومنعت عنه الزيارات.

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