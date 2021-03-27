بعد ايام قليلة على اعلانها حملها، فاجأت الفنانة الكويتية مها محمد متابعيها وجمهورها بإعلانها تعرضها للاجهاض بعد شهر ونصف من الحمل.

وأعلنت مها محمد الخبر، عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام، حيث قالت “راح اقولكم خبر موزين والحمدلله على كل حال حبيباتي” وتابعت “البيبي نزل يعني اجهضت من الله والحمدالله على كل حال.. بشهر ونصف”.

وكانت مها محمد قد اعلنت عن خبر حملها منذ ايام حيث شاركت صورة لـ مراحل تكون ” البيضة والصوص داخلها”، وعلّقت قائلة “حللت وطلعت حامل”.

يذكر ان مها محمد ابتعدت عن الأعمال الدرامية خلال الفترة الأخيرة بسبب عائلتها، موضحة خلال حديث لها لبرنامج “عالسيف” أن “ابنتها الصغيرة هي السبب الرئيسي وراء ذلك، نظرًا لاحتياجها الدائم للرعاية، مشيرة إلى أنها رفضت الكثير من العروض خلال هذه الفترة للتفرغ لرعاية ابنتها”.