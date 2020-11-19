أثار الفنان السعودي مهند الحمدي ضجة واسعة بعد أن نشر صورة جديدة له عبر حسابه على انستغرام معلنا من خلاله عن عن ارتباطه بطريقة رومانسية.

وظهر مهند الحمدي في الصورة بشكل رومانسي وهو يحتضن فتاة دون أن يكشف عن وجهها أو هويتها وكتب على الصورة “انت وفقط انت”.

وقد حرص عدد كبير من أصدقاء ومتابعي الحمدي على تهنئته بارتباطه، لكن البعض تساءل عن هوية حبيبته، وبالفعل فقد بدأ البعض بتداول بعض الاسماء المحتملة.

كان من بين الذين هنأوا الفنان السعودي مهند الحمدي بعد إعلانه ارتباطه، مصممة الأزياء السعودية العنود بدر والإعلامية الأردنية دانا أبو لبن والإعلامي السعودي علي المشعل والإعلامية سارة مراد، ووديع النجار وغيرهم، وتمنى الجميع لمهند الحمدي وحبيبته السعادة معًا في حياتهما الجديدة.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال مهند الحمدي كان مسلسل “دفعة بيروت” الذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد، ونجح المسلسل في خطف أنظار المتابعين، والعمل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة فاطمة الصفي، نور الغندور، حمد أشكناني، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.