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مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018 على قناة دبي

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مسلسلات رمضان 2018 على قناة دبي

مسلسلات رمضان 2018 على قناة دبي

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الدراما الرمضانية حيث تتنافس الأعمال الفنية بقوة، وقد أعلنت قناة “دبي”، عن مواعيد عرض المسلسلات التي ستعرض على شاشاتها.

– مسلسل عزمي وأشجان يعرض في تمام الساعة الـ 8 بتوقيت دبي، وفي تمام الـ 6 مساء بتوقيت مصر.
– مسلسل ليالي أوجيني يعرض في تمام الساعة الـ 9 بتوقيت دبي، وفي تمام الـ 7 مساء بتوقيت مصر.
– مسلسل ضد مجهول يعرض في تمام الساعة الـ 10 مساء بتوقيت دبي، وفي تمام الـ 8 مساء بتوقيت مصر.
– مسلسل عبرة شارع يعرض في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت دبي، وفي تمام الساعة 9 بتوقيت مصر
– مسلسل نسر الصعيد يعرض في تمام الساعة الـ 12 بتوقيت دبي، وفي تمام الـ 10 مساء بتوقيت مصر.

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