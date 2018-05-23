موت سليم الأنصاري في الحلقة الثامنة من “كلبش “2 يصدم متابعي المسلسل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعزاء الضابط سليم الأنصاري، الذي تلقى عدد من الرصاصات ضمن أحداث الحلقة الثامنة من الجزء الثاني لـ”كلبش”.

وكان قد جرى تهريب ابو العز الجبلاوي مع عدد من المساجين خلال الحلقة الثامنة من مسلسل”كلبش2″ بعد كمين دامي للسيارات الشرطة.

فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حزناً على سليم، رغم أنه بطل العمل ولا يمكن استكمال باقي الحلقات بدونة.

مسلسل “كلبش2” من إخراج بيتر ميمي، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، ويضم طاقم عمله أمير كرارة، وهالة فاخر، وفتحي عبد الوهاب، وسارة الشامي، ومحمد لطفي، ومحسن منصور.