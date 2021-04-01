تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصرية عمرو دياب، تسبب في إثارة موجة من السخرية ضده، حيث ظهر، النجم المصري وهو يؤدي مجموعة حركات راقصة غريبة.

وظهر عمرو دياب في مقطع الفيديو الذي انتشر له من حفل مهرجان جرش الأردني، وهو يقوم بحركات رقص بطريقة غريية، تسببت في موجة كوميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فقد تداول جهور الهضبة مقطع الفيديو معلقين عليه بطريقة ساخرة، وما زاد من السخرية ليس فقط الحركات الراقصة، وإنما إطلالة عمرو دياب، والذي ظهر مرتداً بنطال وعليه “”فانلة حمالات.

ومن بين التعليقات التي دونها الجمهور: “بعيدا عن الرقصة عشان هى مرتبطة بالاغنية دى بس ايه اللى هو لابسه ده”، “يا اخي شوف الفرق بين واحد زي كاظم و وقفته على المسرح و واحد زي الاخ ابو فانله ده”، “للأسف.. في حين العالم كله بيحتفي بالـ moon walk بتاعت مايكل جاكسون.. رقص المكاركة walk بتاعت عمرو دياب ما اخدتش حقها ابدا”،”اول اعلانات قوطونيل فى التسعينات”.