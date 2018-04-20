شاهدوا موجة سخرية وشتائم تطال جاستن بيبر.. والسبب؟

نشر النجم العالمي ​جاستن بيبر​، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت سخرية متابعيه، بعدما قال إنها صورة لأخته ​راتشيل بيبر​. وأرفق بيبر الصورة بتعليق وقال:”أنتم جميعا بحاجة لمعرفة أختي راتشيل بيبر”.

وبهذه الطريقة، ادّعى جاستن بيبر أنّ راتشيل هي شقيقته، لكنها صورة مركبة لجسد فتاة موضوع عليها وجه جاستن. فما ان نشر الصورة، حتى طالته موجة من السخرية والتعليقات والشتائم.

الجدير ذكره ان جاستن بيبر وسيلينا غوميز قد انفصلا مؤخرا، نتيجة العديد من الخلافات على بعض الأمور فقررا الإبتعاد عن بعضهما.