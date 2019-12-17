موجة غضب عارمة ضد نتفليكس بسبب فيلم ” الإغواء الأول للمسيح”

كشف تقرير نشرته شبكة ” سكاي نيوز العربية ” عن تعرض شبكة ” نتفليكس ” إلى موجة غضب عارمة من جانب متابعيها عقب عرض الشبكة إلى فيلم ” الإغواء الأول للمسيح ” في بداية مطلع شهر ديسمبر الجاري بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد .

حيث صور الفيلم السيد المسيح ووالدته بطريقة اعتبرها الكثيرون غير مناسبة كونه يصور السيد المسيح كمثلي الجنس ووالدته السيدة مريم العذراء كمدمنة للحشيش .. مما أثار غضب الملايين حول العالم وتكبدت الشبكة خسائر فادحة وفقدت آلاف المشتركين في خدمتها .

فقام ما يقرب من مليوني شخص من أماكن مختلفة في العالم بتوقيع عريضة تطالب نتفليكس بوقف عرض الفيلم وعدم المساس بالمقدسات الدينية .. وألغى عدد من متابعي نتفليكس اشتراكاتهم الشهرية وشنوا حملة لدعوة الناس لوقف تمويل نتفليكس قائلين بإنها تتعمد نشر الإلحاد والشذوذ وطالبوا بإغلاقها .

وموجة الغضب لم تقتصر فقط على المسيحيين بل تعدتها إلى معتنقي مختلف الديانات والمذاهب الفكرية حول العالم الذين رفضوا المساس بكل ما هو مقدس والسخرية من المعتقدات الدينية .

الفيلم من إنتاج القائمون على قناة ” بورتا دوس فوندوس ” البرازيلية على يوتيوب .. وهي قناة للكوميديا أسسها خمسة فنانين عام 2012 ويتابعها أكثر من 16 مليون مشترك .

وعلى الجانب الآخر علق القائمون على القناة حول ذلك بإنهم يقدرون الحرية الفنية والكوميديا الساخرة من مختلف المواضيع ويؤمنون أن حرية التعبير من أسس بناء الديمقراطية .