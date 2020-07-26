تعرف الفاشينيستا السعودية وعارضة الازياء مودل روز، والمقيمة في الولايات المتحدة، بجرأتها واثارة الجدل بإطلالاتها التي تتخطى فيها الحدود الحمراء.

وفي احدث اطلالاتها خضعت مودل روز لجلسة تصوير جريئة ظهرت فيها وهي ترتدي سترة بلون التركواز وتركتها مفتوحة شيء ما حيث لم تكن ترتدي حمالة صدر تحتها.

وكانت مودل روز قد أثارت موجة غضب واسعة منذ ايام عقب ظهورها في صورة مخلة ـ من حفل للشواذ على يبدو ـ ما تسبب في انتقادات حادة لها وأظهرت الصورة الصادمة والمتداولة على نطاق واسع مودل روز، رفقة صديقتها في مشهد معتاد إلا أن صورة رجل عاري تماما في الخلفية ورائها فجرت موجة جدل واسعة.