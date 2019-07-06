موسيقار سعودي شهير يرقد في المستشفى ويعاني من الوحدة والإهمال

زار ​محمد سلامة​، الناقد الفني السعودي ومنظّم الحفلات الموسيقار السعودي ​غازي علي​ في مستشفى الملك فهد بجدة، التي يرقد فيها حالياً بعد تعرّضه لوعكة صحية بعد إصابته بكسر في الحوض، ويعاني الإهمال والوحدة بحسب ما أشار سلامة.

الموسيقار #غازي_علي تخرج على يده كبار الفنانين، زرته قبل قليل في المستشفى فوجدته يعاني الوحدة والإهمال، كتب له الطبيب خروج ولكن لم يستطع لأن ليس لديه ممرض مرافق يلبي احتياجاته اليومية بعد إصابته بكسر في الحوض، انتم لها أمير بدر ومعالي المستشار..🌹💚@Turki_alalshikh @BadrFAlSaud pic.twitter.com/99hdX68VDe — محمد سلامة (@mmmsssalama) July 5, 2019

ونشر الأخير عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من زيارته لعلي وعلّق بالقول:”الموسيقار غازي علي، تخرج على يده كبار الفنانين، زرته قبل قليل في المستشفى فوجدته يعاني الوحدة والإهمال”.

وأضاف:”كتب له الطبيب خروجًا ولكن لم يستطع لأن ليس لديه ممرض مرافق يلبي احتياجاته اليومية بعد إصابته بكسر في الحوض، أنتم لها أمير بدر ومعالي المستشار”.