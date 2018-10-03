موقف محرج.. الأمير هاري يلتقي حبيبته السابقة بحضور ميغان ماركل.. كيف كانت ردة فعله؟

موقف محرج جداً وقع فيه ​الأمير هاري​ أمام زوجته ​ميغان ماركل​ حيث التقى بحبيبته السابقة الممثلة البريطانية ​جينا كولمان​ في أحد المناسبات حيث كان مضطراً ان يمر من جانب طاولتها هو وزوجته.

مصدر لموقع “فانتي فير” قال عن ما حصل مع الأمير هاري: “كان الأمر محرجاً للغاية فقد علَّق بعض الضيوف على الموقف، ووجهت جينا أنظارها إلى الأسفل بينما نظر هاري إلى الأمام مباشرةً، في حين لم تُلاحظ ميغان ما يجري”.

وأضاف: “ميغان جلست لتناول وجبة الفطور وارتسمت ابتسامة لطيفة على وجهها، لكن بدت على ملامح هاري الضيق والتوتر، ورغم أنه كان ودوداً ولطيفاً مع الجميع، إلّا أنه لم يلقِ التحية أو ينظر إلى جينا”.

يذكر انه في العام 2015 تحدثت الكثير من الأخبار عن وجود علاقة عاطفية تربط الأمير هاري وجينا كولمان، كما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية حينها صوراً توثَّق لحظة حميمية ورومانسية جمعتهما.