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موقف محرج.. شاهدوا رد فعل منه شلبي على معجب قام بتقبيل يدها!

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menna shalaby

خلال الندوة التي أقيمت للفنانة منة شلبي على هامش فعاليات الدورة الـ41 من “مهرجان القاهرة السينمائي” الدولي، والتي حصلت فيها منة على جائزة فاتن حمامة للتميز، في مسرح “الهناجر” بدار الأوبرا المصرية، واجهت منة موقفاً محرجاً، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمنة عقب انتهاء الندوة، ظهر فيه أحد المعجبين يتوجه إليها ليعطيها باقة من الورود ويقبل يدها ورأسه، فما كان منها إلا أن جلست تتحدث معه مظهرة امتنانها لما فعله، ثم قبّلت يده قبل أن ينصرف.

وكانت منة قد واجهت انتقادات حادة بعد انتهاء الندوة بسب تحدثها أغلب الوقت باللغة الإنكليزية وهو ما أثار غضب الكثير من الجمهور معلقين على الأمر بأنهم لم يفهموا ما تقوله والمفروض أنها في دولة تتحدث اللغة العربية وكان يجب عليها أن تتحدث بلغة بلدها، إلا أن منة أوضحت أن منظمي الندوة طلبوا منها أن يكون الحوار باللغة الانكليزية إذ إنها سوف تذاع في محطات عالمية. menna shalaby

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