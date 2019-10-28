ميرفا القاضي تعزف “هيلا هيلا هو” وتعلّق: هيك بتكون أجواء الثّورة عنّا!

بعيداً عن الشتائم، إتّخذت أغنية “هيلا هيلا هو” الّتي إنطلقت في الشارع اللبناني أثناء التظاهرات منحى مُختلفاً مع الممثلة والفنانة ميرفا القاضي.

وفي التفاصيل، فقد صوّرت ميرفا القاضي نسخة جديدة من الأغنية الأشهر في الأيام الأخيرة في لبنان، ظهرت فيها وهي تعزف اللحن على آلة البيانو.

ورافقها مجموعة من الشبّان غناءً وهم يردّدون “هيلا هيلا هو، لبنان منحبّو”، فنال الفيديو إنتشاراً واسعاً عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

بدورها علّقت ميرفا القاضي على الفيديو بالقول “هيك بتكون أجواء الثّورة عنّا! بعيدًا عن الشتائم والأحزاب، خلّينا عطول نجتمع لنحتفل بلبنان اللي بمثّل حبّنا للحياة”.