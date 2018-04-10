ميرهان حسين تضع المشبك على انفها أثناء احتفالها بـ شم النسيم!

حرصت الفنانة المصرية ميريهان حسين، على مشاركة جمهورها، لحظات احتفالها مع أهلها بمناسبة شم النسيم، وهم يأكلون الفسيخ والرنجة.

ونشرت ميرهان عبر صفحتها الشخصية عبر حسابها على انستغرام، صورًا لها مع عائلتها أثناء ممارستهم طقوس شم النسيم، بأكل الفسيخ والرنجا، حيث ظهرت وهي تضع «مشبك» على أنفها تعبيرًا عن عدم قدرتها على تحمل الرائحة، معلقة عليها: «هابي شم الفسيخ..أنا بكل رنجة بس».

وتشارك ميريهان حسين، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «أيوب» بطولة الفنان مصطفى شعبان، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.