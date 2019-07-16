ميريام فارس تتحدث عن مرضها للمرة الأولى

في مقابلة أجرتها الفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” مع مجلة سيدتي تحدثت فيها عن تفاصيل فترة مرضها في الفترة الأخيرة وسر إخفائها طبيعته عن الجمهور مما تسبب في تردد الكثير من الشائعات حوله بسبب صمتها .

وقالت ميريام أن سياسة الصمت التي اتبعتها هي نتاج الخبرة وما تعلمته خلال 16 سنة عمل في الوسط الفني .. فهي تفضل الصمت وعدم الرد على بعض الأمور من أجل عدم التركيز عليها .

وأضافت إنها كانت تتوجع في صمت وإنها فقدت الأمل في وقت من الأوقات في أن تظهر على المسرح مرة أخرى من شدة المرض .. وإنها لم تكن تتوقع يوما أن يحدث لها هذا المرض .

وتابعت بأن مرورها بهذه التجربة جعلها تدرك مدى حب الناس لها حتى كبار السن في الشارع .. كما إنها استفادت من تجربة مرضها أنه لا يوجد شيء يستحق غضب الإنسان .

وأكدت ميريام فارس على أن زوجها لم يتخل عنها خلال فترة مرضها .. وإنها تصلي لزملائها المرضى لأنها تعرف معنى المرض .

وكانت ميريام فارس قد تغيبت عن الساحة الفنية لما يقارب العام بسبب مرضها والذي عانت بسببه من الكثير من الشائعات ومنها إصابتها بسرطان الدم وهو الأمر الذي دعاها للرد والتأكيد على أنها ليست مصابة بالسرطان وأن هذه الشائعة تسببت في غضب زوجها وعائلتها .