خرجت الفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” للرد على أسئلة متابعيها ومحبيها الذين حرصوا على سؤالها عن جديد أعمالها وعن حياتها الشخصية وكيف تقضي وقتها خصوصا بعد ولادة إبنها الثاني ” دايف ” .

ومن بين الأسئلة التي تلقتها ميريام فارس عبر حسابها على موقع ” تويتر ” سؤالا من متابع يدعى ” عامر سعد ” جاء فيه : ” شو بدك بعد من الحياة ؟ ” .. لتجيب قائلة : ” الصحة ” .

وهو الأمر الذي أثار القلق والجدل بين المتابعين حول وضعها الصحي وتساءلوا عن ما إذا كانت ميريام فارس تشعر إنها مريضة أو أنها لم تشفى تماماً من مرضها السابق .