ميريام فارس تخضع لثاني عملية جراحية خلال عام واحد

خضعت الفنانة ميريام فارس لعملية جراحية مستعجلة، أجبرتها على إلغاء حفل غنائي كان من المفترض أن تحييه في 27 من شهر حزيران\يونيو الجاري في “كازينو لبنان” لمصلحة مرضى سرطان الأطفال.

وأشارت ميريام إلى أنها ستكون مجبرة على الإمتناع عن القيام بأي نشاط فني وبأوامر من الأطباء خلال الفترة المقبلة ولمدة 6 أسابيع، ودعت الجمهور إلى حضور الحفل والاستمتاع بالفقرات الفنية، مذكرة إياه بأن ثمن البطاقات هو للمساهمة في شفاء العديد من الأطفال المصابين بمرض السرطان، كما تقدمت بالشكر إلى كل المسؤولين الذين قاموا برعاية الحفل.



ولكن ميريام فارس، لم توضح طبيعة العملية التي خضعت لها، الأمر الذي جعل متابعيها ينشغلون يطالبون بإيضاحات حول حقيقة وضعها الصحي كما دعوا لها بالشفاء العاجل.

وهذه المرة الثانية خلال عام التي تخضع فيها ميريام لعملية جراحية، بعد ان كانت قد أصيبت بقدمها خلال الشهور الماضية، وإضطرت أيضاً الى الاعتذار عن إرتباطاتها الفنية.