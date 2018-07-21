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ميريام فارس تستعيد لقبها من شيرين عبد الوهاب

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بعد الضجة التي أثارها “فانز” ميريام فارس بسبب إستعمال لقبها ” ملكة المسرح” في الحفل الذي سوف تحييه الفنانة شيرين عبد الوهاب مكانها في لندن بمناسبة عيد الأضحى، تم استبدال اللقب في البوستر الجديد بالحفل إلى “نجمة الوطن العربي”

وكان “فانز” ميريام فارس، قد نشروا خبراً بالأمس، إثر الإعلان عن إرتباط شيرين بالحفل، موضحين بأن ميريام اعتذرت عنه بسبب سوء وضعها الصحي ولذلك تم استبدالها بالفنانة شيرين عبد الوهاب الأمر الذي استفز جمهور شيرين، فهاجموا ميريام بقوة، واتهموها بأنها تحاول التقليل من شأن شيرين والتصوير بأنها بديلة لها، بينما أرجع البعض السبب إلى عدم الطلب على التذاكر

المصدر: Sayidaty.net

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