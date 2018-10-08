ميريام فارس تعود بصور جريئة على البحر.. شاهدوا ما الذي كتبته للجمهور!

يبدو ان الفنانة اللبنانية ميريام فارس بدأت تسترجع صحتها بعد الازمة التي مرت بها مؤخرا وأثرت على صوتها.

ورغم اصرارها على ابقاء صورتها بعيدة عن التداول على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اعلانها عن مرضها، الا انها فاجأت الجميع اخيراَ بصورتها على البحر، دون ان تظهر نفسها، حيث التقطت الصورة لظلها فقط، وكانت الصورة جريئة اظهرت مفاتنها.

كذلك نشرت صورة اخرى، حيث كتبت على الرمال myriamees، في اشارة الى انها توجه التحية والحب والاشتياق لجمهورها الذي يطلق على نفسه هذا اللقب.

وكانت ميريام وجهت الشكر لاحد معجبيها، وعبرت عن دهشتها واعجابها في آن للتاتو الذي حصل عليه وهو عبارة عن كلمة “امان”، وهي من احدى اغاني الفنانة اللبنانية، التي شكرت الشاب وتمنت ان لا يكون قد أحس بأي وجع مؤكدة: “ارفض هذا الامر لاظهار حبكم لي”.