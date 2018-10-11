ميريام فارس تفاجئ الجمهور بصورة غريبة وصادمة.. ومن ثم تحذفها

فاجأت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ الجمهور بإطلالة غريبة وصادمة أرادت من خلالها تحية المتابعين وتمني لهم يوماً إيجابياً.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها بدت فيها وهي تصرخ في وجه من أمامها، وشعرها يتطاير خلفها، وعلّقت قائلة: “أتمنى لكم يوماً إيجابياً وأكثر حيوية”.

وبعد أن لاقت الصورة تفاعلاً ملحوظاً من قبل المتابعين، خصوصاً أنها تأتي في ظلّ الغموض الذي يلف غيابها عن الساحة الفنية بسبب المرض، عادت وحذفت فارس هذه الصورة.

وكانت نشرت سابقاً صورة ظهر فيها ظلها على شاطئ البحر، من دون ان تظهر نفسها، كما نشرت صورة أخرى كتبت على الرمال myriamees، في اشارة الى انها توجه التحية والحب للمتابعين.