ميريام فارس في جلسة تصوير في المغسلة!

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورًا من أحدث جلسة تصوير كشفت عنها، عبر حسابها على “إنستجرام”.

ظهرت ميريام في الصور داخل مغسلة ملابس، مرتدية فستانًا أبيض، وعلقت: “ليس حتى يوم الغسيل”.

يذكر أن ميريام فارس طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “قومي” باللهجة الخليجية، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني