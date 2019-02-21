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ميريام فارس في جلسة تصوير في المغسلة!

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ميريام فارس

ميريام فارس

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورًا من أحدث جلسة تصوير كشفت عنها، عبر حسابها على “إنستجرام”.

ظهرت ميريام في الصور داخل مغسلة ملابس، مرتدية فستانًا أبيض، وعلقت: “ليس حتى يوم الغسيل”.

يذكر أن ميريام فارس طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “قومي” باللهجة الخليجية، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني

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It’s not even a laundry day 😜 📸: @mseifphotography

A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on

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