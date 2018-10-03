ميريام فارس لـ معجب: لا داعي لأذية جسدكم من أجل التعبير عن محبّتكم لي!

رغم إحتجابها عن الأضواء بسبب وضعها الصحي، يبدو أن أحد معجبي الفنانة ميريام فارس قد نجح بإخراج نجمته المُفضّلة عن صمتها.

وفي التفاصيل، أعادت الفنانة ميريام فارس نشر مقطع فيديو قد وصلها من معجب يُدعى أحمد موسى، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.



ويظهر أحمد في الفيديو وهو يستمع إلى أغنية “أمان” بصوت ميريام فارس ويقوم بوشم عنوان الأغنية على جسده.

وقد كتبت ميريام فارس رسالة عبر إنستغرام أبرز ما جاء فيها “أحبائي الأوفياء، شكراً لأنكم تفاجئوني دائماً. أحمد موسى لقد أحببت وشمك وأتمنى أن لا يكون ما فعلته مؤلماً”.

وتابعت ميريام فارس “كما أقول لكم دائماً، لا داعي لأذية جسدكم من أجل التعبير عن محبّتكم لي، فأنا أعلم جيداً حجم حبّكم لي وهذا ما يعطيني الأمل يوماً بعد يوم”.