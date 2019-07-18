الصفحة الرئيسية فن ميريام كلينك: أنا شر وسأذهب إلى جهنم!

ميريام كلينك: أنا شر وسأذهب إلى جهنم!

بواسطة -
0 42
ميريام كلينك

ميريام كلينك

شاركت الفنانةاللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت ميريام كلينك في الفيديو وهي مستلقية بملابس السباحة وذلك للمرّة الأولى بعد خضوعها لعملية زرع حشوات جديدة في صدرها.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

I am evil I am going to hell….👹

A post shared by Myriam klink👑 (@myriamklinkk) on

 

لكن ميريام كلينك أثارت الجدل هذه المرة من خلال التعليق المُرفق بالفيديو وليس بالفيديو نفسه ، فكتبت “أنا شيطان وسأذهب إلى الجحيم” وهو الأمر الذي أثار إستغراب متابعيها.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.