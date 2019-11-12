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ميريام كلينك تثير الجدل حول خضوعها لعملية تكبير صدر جديدة!

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ميريام كلينك

ميريام كلينك

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة عبر انستغرام.

وقد لفتت ميريام كلينك الأنظار من خلال الصورة الى حجم صدرها الكبير، التي ومن الواضح بحسب التعليقات التي وردت أسفل الصورة أنها خضعت لعملية تكبير صدر.

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Qmk… Pink life

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يذكر ان ميريام كلينك قد كشفت في فيديو ظهرت فيه مع الدكتور نادر صعب عن خضوعها لعملية تكبير صدر سابقا حيث شرح الدكتور وجهة نظره حول الحجم المناسب لميريام كلينك بالنسبة الى طولها ومعايير اخرى.

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