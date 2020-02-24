ميساء مغربي تدافع عن قصي خولي:”رجلا بكل معنى الكلمة”.. والبيوت أسرار لا يجب أن تفضح

دافعت الممثلة المغربية ​ميساء مغربي​ عن الممثل السوري ​قصي خولي​، وذلك بعد الجدل الذي أثير عن الحلقة التي ستستضيفه فيها في برنامجها يوم أمس، بسبب تهديدات زوجته مديحة الحمداني له، إن كان سيخفي حقيقة علاقته به وبإبنه كما فعل في حلقة برنامج “غداً أجمل” التي ظهر فيها مع الإعلامية مهيرة عبد العزيز.

ونشرت مغربي مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قالت فيه أن خولي كان رجلا بكل معنى الكلمة أثناء حديثه عن أم ابنه خلال المقابلة.

أضافت أنه في الحلقة لم يفصح عن الحالة الاجتماعية، وأن البيوت أسرار لا يجب أن تفضح بالتلفزيون، ولا يخص الجمهور، والعلاقات الخاصة يجب تظل في إطار الخصوصية.

وتابعت أن خولي لم يطلب منها تغيير أي شيء بالحلقة، وكل ما قاله سوف يشاهده الملايين دون اجتزاء.