ميساء مغربي: عنف زوجي السابق ترك ترسبات داخلي.. وأخفيت عملي بالفن عن والدي 4 سنوات!

أكدت الفنانة الإماراتية ميساء مغربي أن دخولها لعالم التمثيل لم يكن سهلا، خاصة وأنها كانت مهنة غير محببة للفتاة خاصة في الخليج.

وأضافت، خلال حوارها عبر برنامج “تالي الليل”، المذاع على فضائية “SBC” السعودية ، أنها اضطرت لإخفاء عملها في الفن 4 سنوات، وذلك خوفا من مواجهته. وأوضحت أنه بمجرد أن علم والدها بعملها في الفن قاطعها لمدة عام ونصف العام، مضيفة أنه كان يصر على أن تترك الفن، ولكن الآن أصبح فخورا بما تقدمه من أعمال.

وكشفت مغربي عن أسباب تراجع مستوى الدراما الخليجية، موضحة أنه لا يوجد أي تطوير في الأفكار المقدمة على الشاشة بشكل يحاكي الواقع أو في الإنتاج الذي يرصد لهذه المسلسلات.

وقالت إن العنف الأسري الذي تعرضت له من زوجها السابق ترك بعض الترسبات بداخلها، لكنها في الوقت نفسه تحرص على أن لا تؤثر تلك الترسبات على تجاربها اللاحقة.

ووصفت ميساء الرجل الشرقي بأنه رجل التناقضات، نظرا لأنه يريد من المرأة أن تكون داعمة وقوية، ولكن في حالة نجاحها تبدأ لديه الغيرة الهدامة.