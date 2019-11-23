ميغان ماركل تطيح بـ كيم كارداشيان!

تصدّرت دوقة ساسكس زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، قائمة “الشخصيات العامة الأكثر أناقة لعام 2019″، التي تصدر عن محرك البحث Lyst، المتخصص في الموضة والأزياء والذي يزيد عدد مستخدميه عن 100 مليون.

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ويرصد تقرير “الموضة خلال عام” تفاصيل عمليات البحث التي يقوم بها المستخدمون عبر هذا المحرك. ويركز على الأشخاص أو الموديلات أو العلامات التجارية.

وانطلاقاً من هذه المعلومات، يتم تحديد الأشخاص الذين كانوا أكثر أناقةً وجذباً لأنظار المتابعين والمهتمين بالموضة.

مثلاً، رفعَ فستان ميغان ماركل الأبيض نسبة البحث في هذه الفئة من الملابس إلى 40%. وهو الفستان الذي ارتدته أثناء جولتها الملكية الأخيرة مع زوجها الأمير هاري إلى جنوبي إفريقيا.