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مين أطول؟.. نانسي عجرم تمضي وقتاً مرحاً مع زوجها

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نانسي عجرم زوجها فادي الهاشم

نانسي عجرم و زوجها فادي الهاشم

لا تزال الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ تكرّس وقتاً لزوجها وعائلتها بعدما رزقت بطفلة ثالثة لييا، وتحرص على أن تمضي وقتاً مرحاً مع زوجها الدكتور فادي الهاشم في أيام العطلة.
وتنشر نانسي عجرم صوراً عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر فيها التناغم بينها وبين زوجها وكان آخرها صورة جمعتها بزوجها وهي تحاول أن تبلغ مستوى طوله من خلال الوقوف على مقعد خشبي وعلى رؤوس أصابعها، مما ‏جعلها ترتفع عن سطح الأرض وتبدو أطول من زوجها، ثم علقت على الصورة قائلة: “مين أطول؟”.‏

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