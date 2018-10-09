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مي العيدان تتعرض للانتقادات بعد نشر صورة لها من شهر العسل في بيروت

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may al3eidan

مي العيدان تتعرض للانتقادات بعد نشر صورة لها من شهر العسل في بيروت

شاركت ال​إعلام​ية الكويتية ​مي العيدان​ الجمهور صورة قديمة تعود إلى فترة شهر العسل الذي قضته مع زوجها الراحل ​علي المفيدي​ والذي قضياه في بيروت عام 1995.

وعلّقت العيدان على الصورة بالقول:” صوره نادره تجمعني مع المرحوم خالد النفيسي و زوجي السابق المرحوم علي المفيدي ببيروت بشهر العسل بمنزل خالد النفيسي ب عام ١٩٩٥”.

ولمّ تمرّ هذه الصورة مرور الكرام، حيث إنتقدها عدد من المتابعين وحاولوا السخرية منها فقالت لها إحدى المتابعات “ما لقى إلا يتزوجك” لتردّ عليها العيدان ” كان يبي إمج بس قالوله سمعتها رايحة فيها”.

وعلّق متابع آخر ” يعني إنتي اللي سمعتك مثل الشمعة يا وسخة” الذي بدوره ردّت عليه العيدان ” أراويك منو الوصخة الثلاثا يجيك من محاميي بالرياض الوتد بمباحث الجرايم الإلكترونية بس خلك قد كلمتك قسمًا بالله لا اطلعه من اعيونك دبلات”.

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