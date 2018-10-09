مي العيدان تتعرض للانتقادات بعد نشر صورة لها من شهر العسل في بيروت

شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان الجمهور صورة قديمة تعود إلى فترة شهر العسل الذي قضته مع زوجها الراحل علي المفيدي والذي قضياه في بيروت عام 1995.
وعلّقت العيدان على الصورة بالقول:” صوره نادره تجمعني مع المرحوم خالد النفيسي و زوجي السابق المرحوم علي المفيدي ببيروت بشهر العسل بمنزل خالد النفيسي ب عام ١٩٩٥”.
ولمّ تمرّ هذه الصورة مرور الكرام، حيث إنتقدها عدد من المتابعين وحاولوا السخرية منها فقالت لها إحدى المتابعات “ما لقى إلا يتزوجك” لتردّ عليها العيدان ” كان يبي إمج بس قالوله سمعتها رايحة فيها”.
وعلّق متابع آخر ” يعني إنتي اللي سمعتك مثل الشمعة يا وسخة” الذي بدوره ردّت عليه العيدان ” أراويك منو الوصخة الثلاثا يجيك من محاميي بالرياض الوتد بمباحث الجرايم الإلكترونية بس خلك قد كلمتك قسمًا بالله لا اطلعه من اعيونك دبلات”.