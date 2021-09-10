توعدت الإعلامية الكويتية الشهيرة مي العيدان المسيئين لها كاشفة عن رفعها لعدد كبير من القضايا خلال هذا الشهر ضد مدونين ومتابعين، تحت مسمى قضايا ”سب وقذف“، عقب رصد تعليقات وتحويلها إلى إدارة الجرائم الإلكترونية.

وأوضحت الإعلامية العيدان في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“، أن عدد القضايا التي رفعتها هذا الشهر بلغ ”63 قضية سب وقذف“، وذلك عن طريق مكتب المحامي ضاري الواوان.

تم رفعي هذا الشهر ٦٣ قضية سب وقذف . . لا تنسون بالنيابه تروحون تبكون وتقولون ما سبيناها كل التعليقات تم رصدها وتحويلها الى مباحث الجرايم الالكترونيه عشان كل واحد يعرف قيمة تعليقاته وعقوباتها القانونيه وشكرا مكتب المحامي الدكتور ضاري الواوان — مي العيدان (@mayal3eidan) September 9, 2021

وخاطبت العيدان بتغريدتها المتهمين، قائلة: ”لا تنسون بالنيابة تروحون تبكون وتقولون ما سبيناها كل التعليقات تم رصدها وتحويلها إلى مباحث الجرائم الإلكترونية عشان كل واحد يعرف قيمة تعليقاته وعقوباتها القانونية“.

وقبل أسابيع، أعلنت العيدان حصولها على حكم قضائي لصالحها من محكمة الاستئناف بتأييد حكم الإدانة ضد وافد مصري مقيم في الكويت يدعى أشرف عمر قام بسبها وعائلتها.

وكشفت مي العيدان عبر صفحتها في موقع ”إنستغرام“ ملابسات الحكم القضائي، قائلة: تم اليوم الحكم لصالحي من محكمة الاستئناف بتأييد حكم الإدانة ضد وافد مصري مقيم في الكويت يدعى أشرف عمر، قام بشتمي وشتم عائلتي لمجرد نقدي لفنان لا يقرب له ولا يعرفه ولا توجد بينهما أي علاقة أو قرابة.. وعموما لم أرد على إساءته ولجأت للقضاء والحمد لله أنصفني وتم تحويل القضية إلى دعوى مدنية لي“.

وأضافت الإعلامية الكويتية: ”حكم القاضي بالتعويض المادي الذي يستحقه والأضرار المعنوية والمجتمعية التي لحقت بي وعائلتي جراء إساءته تلك، التي قرأها المتابعون الذين يصل عددهم إلى أكثر من ربع مليون من دول مختلفة حتى يكون عبرة وعظة، وأن لا تتكرر مع آخرين“.