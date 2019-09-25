مي العيدان تجدد سخريتها من دموع تحسين : ” ناطرة الجسم السمبتيك “

قامت نجمة برنامج ” The Voice ” الفنانة العراقية ” دموع تحسين ” بنشر مقطع فيديو منذ عدة أيام عبر حسابها الشخصي على موقع الصوروالفيديوهات ” إنستجرام ” خلال تواجدها بأحد الصالات الرياضية .
وأوضحت دموع في تعليقها على الفيديو بإنها بدأت ممارسة التمارين الرياضية .
ونشرت صورة لها من أمام مرآة وكتبت : ” شلونهم أحباب قلبي دموع تحسين ترة صارلي بس 9 أيام رياضة بس بجهد والله وبضمير ” .
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شلونهم احباب قلبي❤️ #دموع_تحسين تره صارلي بس ٩ ايام رياضه بس بجهد والله وبضمير 😂❤️
لتستغل الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” مقطع الفيديو في التنمر والسخرية مجددا من دموع تحسين بسبب وزنها الزائد .
وأعادت مي نشر مقطع الفديو الخاص بدموع تحسين وكتبت معلقة عليه : ” عشان تعرفين افضالي خليتك تروحين النادي لازم تبعتين لي كتاب شكر .. عموما يلا خير وناطرة الجسم السمبتيك ” .
وانهالت التعليقات التي تهاجم مي العيدان بسبب تعليقها واتهموها بالتنمر ضد دموع وأن كلامها يحمل معاني ساخرة منها ومن حجمها وشكلها .