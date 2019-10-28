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مي العيدان تستذكر زوجها الراحل بكلمات مؤثرة

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مي العيدان وعلي المفيدي

مي العيدان وعلي المفيدي

استذكرت الاعلامية الكويتية زوجها الممثل والمخرج الكويتي على المفيدي في ذكرى وفاته الحادية عشر بكلمات مؤثرة.

فقد نشرت مي العيدان صورة تجمعها بـ علي المفيدي وعلقت كاتبة: “الى صديقي ومعلمي و استاذي و رفيق الدرب. . لم تكن يوما زوجي فقط فطالما كنت بالنسبه لي أشياء كثيره وعديده . . عرفت الحياه معك وتفتحت الدنيا امامي كنت انت معلمي الاول بها . . جمعتنا ليس فقط الحياة بل جمعتنا أيضا الضحكه و البسمه والسعاده و الحزن و تجرعنا حلوها ومرها”.

وتابعت: ” كنت انت دوما حسن النيه بالآخرين على الرغم ان هناك من الاخرين من غدروا بك. .اليوم ذكرى وفاتك ال١١. . احد عشر عاما فاتت على وفاتك كانها الامس القريب. . ولكن عزاءنا بعطر سيرتك . . شكرًا علي المفيدي على كل شي ورحمك الله”.

يذكر ان مي العيدان كانت الزوجة الثانية لعلي المفيدي وكان زواجهما بعام 1996، وانفصلا بعام 2006.

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