مي العيدان تسخر من سليكون حليمة بولند: ” شنو اهو اللي تبارك الله”؟

اعادت الاعلامية الكويتية مي العيدان نشر صورة جريئة من سناب مواطنتها الاعلامية حليمة بولند علقت عليها الاخيرة “ما شاء الله تبارك الرحمن”.

بدورها علقت مي العيدان على الصورة بطريقة ساخرة قائلة: “من سناب حليمه بولند . . هدكم من الصوره اللي ضحكني 😂😂 ماشاء الله تبارك الرحمن . . ابي افهم شنو اهو اللي تبارك الله عشان نفهم فقط”.

بدورهم تفاعلوا متابعو مي العيدان مع الصورة التي بدا فيها حجم صدر حليمة بولند اكبر من العادة حيث قال احدهم: “تارسته سيلكون وتقول مشاء الله احسها تقلد المودل روز” فيما قالت اخرى: “السيلكون توها مسويته مستانسه”.

يذكر ان حليمة بولند تتواجد حاليا في اسبانيا وكانت قد نشرت مؤخرا فيديو لخوضها تجربة جديدة بركوب البراشوت في وسط البحر.

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