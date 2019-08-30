مي العيدان تسخر من فيفي عبده!.. فيديو

سخرت الاعلامية الكويتية مي العيدان من الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده ومن لقب “الام المثالية” الذي حصلت عليه منذ سنوات.

فقد نشرت مي العيدان، مقطع فيديو راقص لفيفي عبده، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت قائلة: “وين الله بوفقنا😂 وهذي الام المثاليه”.

وقد دافع البعض عن فيفي عبده حيث علقت الاعلامية الاماراتية خلود المالح عن فيفي عبده قائلة: “الام المثاليه ماله شغل رقاصة ولا دكتوره ام صاحيه ولا حتى خفيفة عقل ،، اهم شي كيف تهتم في عيالها واتحبهم واتراعيهم ،، واتحافظ عليهم”.

فيما هاجم اخرون مي العيدان حيث قال احد متابعيها: “وين الله يوفقك وانتي تاكلي فلحم الناس ماخليتي احد ما اكلتي لحمه واليوم جمعه اتقي الله شوي المؤمن من سلم الناس من لسانه الله يتلطف فيك يوم الحساب بس”.