مي العيدان تكشف ما حدث معها عند دخولها إلى العناية المركزة لزيارة فجر السعيد

تواصل الإعلامية الكويتية مي العيدان تقديم الدعم لزميلتها فجر السعيد من خلال نشر صور لها على حسابها على “إنستغرام” ودعوة المتابعين إلى الدعاء لها.

ولفتت الأنظار مؤخراً بتعليقها على إحدى تلك الصور حيث وجهت رسالة إلى السعيد جاء فيها: “فجر السعيد اشتقت لك. فجر السعيد بالنسبة لي قيمتها أكبر من إعلامية وكاتبة ومنتجة و لا أبالغ لو قلت إنها أغلى نعمة الله رزقني فيها بأحر عشر سنوات من عمري لدرجة إني أسميها نعمة الله علي”.

وتابعت كاشفة ما حدث معها عندما دخلت لزيارتها في غرفة العناية المركزة: “إنسانة ما تتكرر بالحياة أوقفت معي وقفات وسوت لي أشياء أهلي ماقدموها لي. لما دخلت العناية المركزة وشفتها قسماً بالله ثلاث تمنيت أن أكون مكانها ومع الصلاة دعيت أن الله ياخذ من عمري وصحتي ويعطيها وهم ماراح أوفيها حقها. يا رب ياقادر يامقتدر يامن أُحييت العظام وهي رميم شافها وعافها واكسوها بالصحة والعافية والعمر المديد.دعاءكم”.

ويشار إلى أن زوج فجر أعلن في تصريح لصحيفة “القبس” الكويتيّة أن ما حدث لزوجته نتج عن تسريب بعد عملية التكميم التي خضعت لها ما أدّى إلى تسمم دمها والى خلل في وظائف الجسم الحيوية.