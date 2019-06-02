مي العيدان تهاجم بسمة وهبة: “خلصت من سميه الخشاب واحمد سعد جه جذورنا انا و حليمه بولند”

وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان انتقادا الى الاعلامية المصرية بسمة وهبة بسبب سؤال وجهته الاخيرة لضفيتها في برنامج “شيخ الحارة” الاعلامية الكويتية حليمة بولند.

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ونشرت مي العيدان، مقطع فيديو مُسرب من حلقة برنامج ”شيخ الحارة“، خلال استضافتها للإعلامية الكويتية حليمة بولند، ظهرت فيه بسمة وهبة وهي تسأل حليمة: “هجوم الاعلامية مي العيدان عليك رد فعل على شان انت التي بدأتي؟”.

وقد نفت حليمة بولند ان تكون قد بدأت بالهجوم على مي العيدان قائلة: “عمري ما هاجمت لا زميل ولا زميلة ولا اي شخص ان كان واتحدى احد اني انا بدأت بإساءة لاي زميل وزميلة”.

كما أكدت حليمة بولند على علاقتها الطيبة مع مي العيدان قائلة: “بالعكس لها اراء كثير حلوة اتجاهي”.

وقد علقت مي العيدان على هذا الفيديو بالقول: “بسمه وهبه خلصت من سميه الخشاب واحمد سعد جه جذورنا انا و حليمه . . بس لان حليمه بولند دارسه اعلام تفهم النقدى الاتفاق و الاختلاف مع وجهات النظر. . شابوه حليمه”.