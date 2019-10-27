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مي سليم تنشر صورة من طفولتها مع شقيقتها ميس حمدان .. والمتابعين : ” ريا وسكينة “

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نشرت الفنانة ” مي سليم ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها برفقة شقيقتها الفنانة ” ميس حمدان ” بالأبيض والأسود من مرحلة الطفولة .

وكتبت مي في تعليقها على الصورة قائلة : ” أنا وميس .. الأستاذة دانه شكرا ” .

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انا و ميس 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 @maishamdanoff الأستاذة دانا شكرا 🤣🤣🤣🤣 @dhamdanofficial

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وانهالت التعليقات على الصورة التي انقسمت بين تعليقات إيجابية أكدت بأن شكلهما لم يتغير .. أو إنهما أصبحتا أكثر جمالا مع تقدمهما في العمر .

وجاء البعض الآخر من التعليقات ساخرا من الصورة ومن شكلهما حيث علقت متابعة بإنهما يشبها ” ريا وسكينة ” .

وفاجأت مي سليم متابعيها بردها على تلك المتابعة حيث أيدت ما قالته وسخرت من شكلهما أيضا وكتبت : ” أوي ” في إشارة منها إلى اتفاقها معها فيما قالته .

 

 

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