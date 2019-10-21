الصفحة الرئيسية فن مي عز الدين تتحدث بعد غياب طويل عن حالتها النفسية وطريقة علاجها

مي عز الدين تتحدث بعد غياب طويل عن حالتها النفسية وطريقة علاجها

بواسطة -
0 574
maiezzeldin0

بعد فترة توقف طويلة عن التواصل مع جمهورها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عادت الفنانة مي عز الدين إلى حسابها بإنستغرام مرة اخرى لتطمئن جمهورها عليها وتعلن سبب انقطاعها عن التواصل معهم.

ونشرت مي منشوراً كتب فيه: ‏‎”‎وحشتوني، ‏يارب يكون الكل بخير، أنا بخير، ولكن أجد راحة أعصابي ونفسيتي في الإجازة وأنا أتمتع بخصوصيتي بعيدًا ‏عن مواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار، هو طبعي أصلاً بس واضح إني بقيت محتاجاه وبرتاح فيه أكتر‎”.

‎وتابعت: “هرجع ساعات أحط منشورات هنا، بس سامحوني لو ما شوفتش الرسائل الخاصة، لأني هكون بحط ‏البوست وأخرج، معظم الوقت، هشوفه تاني أكيد وأنا بحط غيره بس، وده هيكون شبه إني بمسي عليكم بس ‏وأقولكم وحشتوني، سلامي لكل الروابط بتاعتي والفانز المنفصلة، وسلامي لكل أصحابي على السوشيال ‏ميديا، حتى اللي عرفتهم في الفترة الأخيرة لأن ليهم معزة خاصة”‎.

ونشرت منشوراً توضيحياً ثانياً كتبت فيه “الحساب ده شخصي لا علاقة له بعملي وأنا مبقتش أشوف الرسائل بدخل أحط البوست فقط. بصراحة التعامل مع السوشيال ميديا كدة مريح أكثر بكثير وبيخليك في سلام نفسي”.

وكانت مي تواجدت في رمضان الماضي، بمسلسل “البرنسيسة بيسة” شاركها في البطولة أمير المصري، محمد أنور، حسام ‏داغر.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.